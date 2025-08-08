Полесье остроумно подкололо Динамо и Шахтер за выступления в еврокубках
Житомирское Полесье отреагировало на разгромную победу над венгерским Пакшем в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций.
Полесье разбило Пакш (3:0) в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций, став единственным украинским клубом, победившим на этой неделе.
Разгромная победа Полесья в видеообзоре матча Лиги конференций против Пакша – 3:0
Из-за этого пресс-служба "волков" в твиттере написала: "На этой неделе украинский футбол поднимаем мы". Ранее Полесье дерзко шутило относительно того, что в следующем раунде квалификации сыграет с Фиорентиной, если сможет преодолеть Пакш. Житомиряне тогда написали, что "без Фиорентины будет необычно в Лиге конференций".
Напомним, что Динамо в квалификации Лиги чемпионов уступило кипрскому Пафосу (0:1), а Шахтер расписал безголевую ничью с Панатинаикосом в квалификации Лиги Европы.
