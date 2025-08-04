Матчи против Пакша запланированы на 7 и 14 августа. В случае победы Полесья следующим соперником "волков" должна стать итальянская Фиорентина.

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На это довольно забавно отреагировала пресс-служба житомирян в твиттере, написав: "Необычно будет без Фиорентины в Лиге Конференций". К слову, флорентийцы уже дважды доходили до финала Лиги конференций (турнир был основан 4 года назад), а в прошлом сезоне добрались до полуфинала.

Напомним, Полесье уже успешно преодолело второй раунд квалификации Лиги конференций 2025/26, одолев андоррскую Санта-Колому: житомирцы проиграли первый матч 1:2, но мощно взяли реванш во втором – 4:1.

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