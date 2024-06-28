Полесье на официальном сайте сообщило о подписании грузинского защитника Георгия Майсурадзе. Контракт рассчитан на 4 года, а Transfermarkt сообщает, что трансфер обошелся в 400 тысяч евро.

Полесье официально объявило о трансфере игрока сборной Украины

Георгий Майсурадзе – воспитанник академии тбилисского Динамо. Вместе со столичной командой он дважды становился чемпионом Грузии и дважды обладателем Суперкубка.

К слову, в прошлом сезоне 22-летний грузин провел за первую команду родного клуба 17 матчей и отдал 1 ассист.

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