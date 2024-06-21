Полесье на официальном сайте сообщило о завершении трансфера Даниила Бескоровайного.

Полесье официально объявило о трансфере игрока сборной Украины

Контракт рассчитан на 3 года. Ранее журналист Владимир Зверов сообщал, что экс-защитник Кривбасса обошелся житомирянам в 600 тысяч евро.

Заметим, что Бескоровайный является воспитанником криворожского футбола, успел поиграть за ФК Луцк, Волынь в Украине, а также за рубежом – словацкие Дунайска Стреда и Михаловце, литовский Атлантас и казахскую Астану. С января 2023 года Даниил выступал за Кривбасс. В 2019 году Бескоровайный в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира.

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