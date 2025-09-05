Динамо официально отдало Полесью звезду сборной Украины – он дважды забивал на Евро
19:24 - Читати українською
Вингер Динамо Максим Брагару перешел в Полесье.
Полесье официально объявило о переходе Максима Брагары.
Полесье хочет подписать изгнанника Динамо – это игрок сборной Украины, которого не заявили на еврокубки
23-летний полузащитник присоединился к житомирской команде на правах аренды, которая рассчитана на один год с правом выкупа.
Напомним, что Брагару этим летом принимал участие в Евро U-21 в составе сборной Украины. В его активе 2 гола на стадии группового этапа.
"Таких пенальти можно дать двадцать за игру. Это смешно": Сергей Кравченко о разгроме от Динамо и проблемах Полесья
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter