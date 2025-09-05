Полесье официально объявило о переходе Максима Брагары.

23-летний полузащитник присоединился к житомирской команде на правах аренды, которая рассчитана на один год с правом выкупа.

Напомним, что Брагару этим летом принимал участие в Евро U-21 в составе сборной Украины. В его активе 2 гола на стадии группового этапа.

