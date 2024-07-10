Житомирский клуб продолжает разрывать трансферный рынок, подписав уже 11-го новичка в это межсезонье.

Полесье на официальном сайте сообщило о подписании бразильского нападающего Пайшао на правах аренды.

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Соглашение 20-летнего форварда рассчитано на год с правом выкупа. Основная позиция – правый вингер, также может сыграть в центре нападения.

Добавим, что права на Пайшао принадлежат бразильскому Васко да Гама (U-20). В прошлом сезоне нападающий отметился 7 голами и 2 ассистами за 17 поединков.

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