Голкипер Евгений Волынец также стал частью серьезного усиления Полесья этим летом.

Полесья на официальном сайте подтвердило приход голкипера Евгения Волынца, который провел прошлый сезон в составе СК Днепр-1.

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Контракт с игроком рассчитан на 2 года. О сумме трансфера не сообщают, но Transfermarkt утверждает, что Волынец достался Полесью бесплатно.

Заметим, что Евгений провел за СК Днепр-1 24 матча в прошлом сезоне, в 9 из которых удержал ворота "сухими", пропустив всего 19 голов.

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