Полесье официально объявило о трансфере Никиты Кравченко. 28-летний правый защитник подписал с житомирским клубом полноценный контракт сроком на три года.

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В сезоне 2023/24 Кравченко уже защищал цвета Полесья на правах аренды. А сезон 2024/25 он провел в составе Александрии, где отыграл 28 матчей и отметился 8 результативными передачами.

За свою карьеру Никита выступал за Динамо, Олимпик, Днепр-1, Александрию и Полесье. В общем имеет в своем активе 113 поединков и 17 ассистов.

Ранее сообщалось, что Кравченко интересовался Арис. Греческий клуб был готов предложить за защитника 400 тысяч евро, однако Полесье оказалось убедительным. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 1 миллион евро. Футболист будет выступать под 4-м номером.

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