Венделл продолжит свою футбольную карьеру в эстонском клубе Левадия, сообщает пресс-служба Полесья.

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Венделл присоединился к "волкам" в феврале 2024 года. В составе второй команды клуба он провел 10 матчей, забив три гола, что позволило ему подняться в основной состав. За основную команду Полесья он вышел на поле в четырех матчах УПЛ.

Вторую половину сезона 2024/25 Венделл провел в ровенском Вересе на правах аренды. Там он принимал участие в пяти поединках чемпионата Украины, а также сыграл в кубковом матче против Полесья.

Напомним, воспитанник Палмейраса играет в Украине с 2023 года, ранее он также выступал за юношескую команду СК Днепр-1.

К слову, таллиннский клуб принадлежит украинцу Виктору Леваде.

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