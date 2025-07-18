Полесье официально отпустило воспитанника Палмейраса в клуб украинца в Европе
Бразильский нападающий Венделл Габриэль покинул Украину.
Венделл продолжит свою футбольную карьеру в эстонском клубе Левадия, сообщает пресс-служба Полесья.
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Венделл присоединился к "волкам" в феврале 2024 года. В составе второй команды клуба он провел 10 матчей, забив три гола, что позволило ему подняться в основной состав. За основную команду Полесья он вышел на поле в четырех матчах УПЛ.
Вторую половину сезона 2024/25 Венделл провел в ровенском Вересе на правах аренды. Там он принимал участие в пяти поединках чемпионата Украины, а также сыграл в кубковом матче против Полесья.
Напомним, воспитанник Палмейраса играет в Украине с 2023 года, ранее он также выступал за юношескую команду СК Днепр-1.
К слову, таллиннский клуб принадлежит украинцу Виктору Леваде.
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