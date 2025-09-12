Полесье официально отпустило легионера в Европу
Полузащитник Полесья Димитар Трайков присоединился к Работничкам из Северной Македонии.
Северомакедонские Работнички на своих страницах в соцсетях сообщили о подписании вингера Полесья Димитара Трайкова.
Отмечается, что он перебрался на правах аренды, но другие условия сделки не разглашаются. Трайков может сыграть на обоих флангах атаки, а также в центре нападения.
Напомним, Трайков присоединился к Полесью в мае 2024 года, когда объявило о формировании команды Полесье-2. За вторую команду "волков" он успел сыграть в 6 матчах и забить 1 гол. В феврале этого года Димитар переходил в хорватский Дугополе (13 игр, 7 забитых мячей).
