Полония Бытом (второй дивизион чемпионата Польши) на официальном сайте сообщила о подписании центрбека Полесья Матея Матича.

Отмечается, что переход состоялся на правах аренды. "Я очень взволнован. Вижу, как все здесь упорно работают, поэтому имею очень положительные впечатления. В Хорватии мы очень уважаем польскую лигу, поэтому я имею очень большие ожидания. Мечтаю, чтобы команда достигла максимума, на что способна, но сейчас для нас важен каждый следующий матч", – приводит слова Матича пресс-служба Полонии.

Напомним, Матей прошлым летом стал игроком Полесья и провел за "волков" 11 матчей (1 результативная передача).

