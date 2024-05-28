Житомирский клуб продолжает очищать свои ряды от кадрового балласта – очередным ненужным новому тренеру стал Артем Поспелов.

Голкипер Артем Поспелов больше не будет выступать за Полесье, сообщает официальный сайт "зелено-желтых".

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Житомирцы решили досрочно расторгнуть соглашение с 26-летним вратарем, контракт с которым был рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Напомним Артем – воспитанник Шахтера. Выступал за киевский Арсенал, Мариуполь, краматорский Авангард и Краматорск. В Полесье перебрался зимой 2022 года. В текущем сезоне выходил лишь в одном матче в Кубке Украины против Агробизнеса (2:0). Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

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