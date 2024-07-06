Полесье расторгло контракт с полузащитником Денисом Ндукве, сообщает официальный сайт клуба. Сотрудничество между сторонами было прекращено по взаимному согласию.

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Ранее сообщалось, что житомирский клуб решил отдать Дениса, а также двух других футболистов – Василия Грицука и Дениса Янакова в перволиговый клуб Звягель на правах аренды сроком на один сезон.

К слову, 24-летний украинец присоединился к "волкам" в зимнее трансферное окно этого сезона. В течение весенней части чемпионата Денис сыграл в 11 матчах и забил свой первый гол в УПЛ.

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