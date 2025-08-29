Полесье официально объявило о трансфере 22-летнего полузащитника Владислава Великана. Контракт футболиста будет действующим 4 года, а выступать он будет под 22 номером.

Великан – воспитанник академии киевского Динамо. В октябре 2021 года он на правах свободного агента присоединился к Колосу, за который провел 73 матча, забил 7 голов и отдал 8 результативных передач. Футболист также получал вызовы в молодежную сборную Украины U-21 и был в составе Олимпийской сборной U-23 на Олимпиаде в Париже под руководством Руслана Ротаня.

Великан может играть на обоих флангах полузащиты, а также в роли атакующего хавбека.

