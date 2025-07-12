Факундо Батиста стал игроком Атлетико Насьональ, сообщает пресс-служба клуба.

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По данным Transfermarkt, житомирский клуб получил за форварда 1,2 млн евро, а контракт с новой командой будет действовать три года.

Напомним, что в январе этого года житомирский клуб заплатил за 26-летнего футболиста рекордные для себя 1,8 миллиона евро мексиканскому Некакса. К слову, за Полесье Батиста провел 15 матчей и отметился шестью голами.

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