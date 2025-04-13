Украина, УПЛ, 24-й тур

Ворскла – Полесье – 0:2

Голы: Крушинский, 16, Йосефи, 90

Удаление: Салабай, 87 (Ворскла, красная карточка)

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Полесье продолжает ожесточенную борьбу за четвертую строчку УПЛ. Вчерашняя осечка Кривбасса в случае успеха команды Имада Ашура с Ворсклой позволила бы житомирцам оторваться от Вернидуба и Ко на 6 баллов. В свою очередь и полтавчанам надо было кровь из носу набирать очки, чтобы удержаться в элите.

Гости начали активнее, применяя высокий прессинг. Гуцуляк прорвался в штрафную после перехвата, но заработал только угловой. Ворскла огрызнулась стремительной контратакой после ошибки Матича, но Кане не попал в ближний угол. А на 16-й минуте Полесье вышло вперед: Малыш не удержал Крушинского и тот в прыжке головой замкнул навес с левого фланга в ближний угол.

В середине тайма Крупский ворвался в штрафную правым флангом и закручивал в дальний угол – мяч предательски попал в стойку. Короткая воздушная тревога (11 минут) позволила командам перевести дух и они с новыми силами бросились штурмовать ворота друг друга. Ндукве пытался поразить ворота своей бывшей команды. В ответ два момента имел Гуцуляк: первый удар низом без проблем забрал Исенко, а после второго сфера прошла в нескольких метрах от стойки.

После перерыва Ворскла побежала отыгрываться. Хрипчук после подачи Малыша со штрафного выстрелил над воротами. Впоследствии Салабай пытался переправить мяч головой в девятку, но пробил неточно. На экваторе второй сорокапятиминутки Батиста заставил ошибиться Павлюка, однако Исенко удачно сыграл на выходе. В конце встречи Ворскла имела шанс восстановить стату-кво после углового: Челядин продлил навес на дальнюю штангу, но Сарапий успел опередить Иеде.

На 87-й минуте Ворскла осталась в меньшинстве – Салабай в борьбе врезал сопернику локтем в голову. А затем Полесье сняло все вопросы относительно победителя: Йосефи ворвался в штрафную левым флангом, пробил, мяч заблокировали, он снова отлетел к израильскому защитнику и тот протолкнул его под Исенко.

Победа позволила Полесью набрать 41 очко и закрепиться на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ. Ворскла с 21-м пунктом четырнадцатая.

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