Первый тайм в Черкассах оказался небогатым на моменты. ЛНЗ в принципе провел всего один удар, хотя он мог стать голевым – это Эйнел на 7-й минуте ворвался на левый край штрафной и пробивал с острого угла. Кудрик выручил Полесье.

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У житомирян было 6 выстрелов без учета гола Чоботенко на 26-й минуте. Сергей замкнул подачу Майсурадзе с углового, протиснув Пасича на дальней штанге – впрочем, после вмешательства VAR взятие ворот отменили. Центрбек житомирян сыграл рукой.

Кроме этого эпизода, вспоминается только два дальних удара в исполнении Сарапия (со стандарта) и Крушинского (с линии полукруга). Оба оказались довольно сильными, однако мяч прошел примерно в метре от левой штанги. В конце концов, команды отправились отдыхать при нулях на табло.

Во втором тайме Полесье заиграло значительно убедительнее. Открывать счет гости могли уже через минуту после перерыва, раскатав очень красивую комбинацию между Крушинским, Михайличенко и Бабенко. В ее завершении последовал прострел на Гонсалвеша – португалец замыкал метров с шести, но Драмбаев заблокировал удар своими "кохонесами".

На 51-й минуте Михайличенко выполнил шикарный кросс с левого фланга на Гуцуляка – тот пробил головой, а мяч упал на сетку ворот сверху. Еще через минуту Чоботенко прошел на чужую треть и сбросил сферу Алексею, а тот выстрелил с рикошетом от Дайко. "Круглый" по дуге упал на перекладину!

Дальнейший угловой взялся исполнять Назаренко. Александр выполнил подачу прямо в ворота, Кучеренко махнул руками мимо мяча, а Крушинский замкнул – 0:1! Назаренко мог бы и "сухим листом" отличиться, но не следует критиковать Бориса за разрушение шедевра. Если бы не он, мяч выбил бы Муравский.

У Романа Григорчука возникли претензии относительно действий Сарапия против Кучеренко. Перед подачей Назаренко тот толкался с голкипером черкасцев, активно работая против руки Евгения. Эксперты в студии УПЛ ТВ решили, что и этот гол нельзя было засчитывать.

Тилль на 84-й минуте тоже попытался "сухой лист", однако сфера упала на внешнюю сторону сетки ворот Полесья. За несколько минут до этого счет мог сравнять Путря, который пробивал с лету после навеса свежего Молло, однако удар оказался не очень сильным. Кудрик вытащил его из-под левой стойки.

У Полесья вспоминается дальний выстрел Битона в левый нижний угол. Кучеренко парировал. Других моментов после забитого гола команды не создали, поэтому финальный свисток зафиксировал минимальную победу житомирян.

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