В среду, 16 июля, состоялось несколько товарищеских матчей с участием украинских клубов. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Кривбасс (Украина) – Гезтепе (Турция) – 1:2

Голы: Бандейра, 54 – Бокеле, 17, Тиянич, 80

Металлист 1925 (Украина) – Вальдхоф Мангейм (Германия) – 0:3

Голы: Локемпер, 52, Карбштайн, 63, Ферати, 72

Полесье (Украина) – Арис (Кипр) – 2:0

Голы: Йосефи, Гайдучик

Оболонь (Украина) – Черноморец (Украина) – 2:0

Голы: Черный, 60, Устименко, 88

Подолье (Украина) – Нива Винница (Украина) – 3:0

Голы: Савчук, 8, Профатило, 59, 85

Агробизнес (Украина) – Нива Тернополь (Украина) – 3:3

Голы: Войтыховский, 17, Зинь, 45, Сидоренко, 46 – игрок на просмотре, 4, Паламарчук, 35, Напуда, 40

Ворскла (Украина) – МФК Металлург (Украина) – 2:2

Голы: ?, 22,?, 40 – Нехтий, 34, Мачулян,?

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Кривбасс продолжает подготовку к новому сезону в Словении. Очередным соперником команды Патрика ван Леувена стал Гезтепе. До матча с турками криворожане в трех матчах не проигрывали и не пропускали, однако с представителем Суперлиги продолжить удачную серию не удалось. На гол, пропущенный еще до середины тайма, Кривбасс ответил результативным выстрелом Бандейры. Удержать ничью "бело-красно-черные", к сожалению, не смогли – в конце встречи туркам удалось вырвать победу.

Металлист 1925 потерпел разгром от немецкого Мангейма. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва подопечные Младена Бартуловича пропустили от представителя третьего дивизиона сразу три сухих гола.

Полесье в своем втором матче за день победило кипрский Арис. Судьбу поединка решили два гола, забитых израильским полузащитником Томером Йосефи и форвардом Николаем Гайдучиком.

Оболонь одолела Черноморец – "пивовары" ограничились двумя мячами, забитыми после перерыва. Перволиговое Подолье камня на камне не оставило от винницкой Нивы, а Агробизнес в матче с 6-ю голами устроил перестрелку с тернопольской Нивой.

В еще одном поединке Ворскла в дебютном матче Александра Бабича расписала боевую ничью с запорожским МФК Металлург.

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