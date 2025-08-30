Житомирское Полесье продолжило зажигать в соцсетях, поздравив Динамо и Шахтер с выходом в основной этап Лиги конференций.

Полесье обидно уступило Фиорентине и во второй встрече (2:3, общий счет противостояния – 2:6) и вылетело из еврокубков. А вот Динамо и Шахтер продолжат свой путь в Европе именно в Лиге конференций, где будет играть и обидчик "волков".

Полесье официально объявило о подписании игрока сборной Украины

Житомиряне уже обратились к украинским грандам: "Шахтер и Динамо, поздравляем с выходом в групповой этап. Там надо будет одно дело завершить в Италии. Надеемся, у вас все получится". После этого в твиттере Полесья запостили мем из игры Mafia: The City of Lost Heaven (2002 года), где главному персонажу игры Томми Анджело "передают приветствие" от дона Сальери два мафиози – убивают его.

Напомним, по итогам жеребьевки основного этапа Лиги конференций Динамо в соперники досталась именно Фиорентина.

Фиорентина на последних минутах спаслась от позора с Полесьем – Ротаню и Ко для чуда не хватило совсем немного