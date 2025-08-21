Руслан Ротань определил 22 футболистов, которые будут иметь шанс выйти на поле в составе Полесья против Фиорентины в Лиге конференций.

Житомирское Полесье опубликовало состав на матчи плей-офф раунда Лиги конференций против итальянской Фиорентины.

Маркевич рассказал, благодаря чему Полесье может пройти Фиорентину: "Мы же не знаем, в каком состоянии сейчас итальянцы"

По сравнению с предыдущим раундом в заявке произошли три изменения: Сергей Корнийчук заменил Анди Хадроя, Жоао Виале вместо Максима Мельниченко, а Ярослав Караман займет место Томера Йосефи.

Заявка Полесья:

Вратари: Олег Кудрик, Евгений Волынец, Виктор Улиганец.

Защитники: Никита Кравченко, Эдуард Сарапий, Даниил Бескоровайный, Богдан Михайличенко, Жоау Виалле, Сергей Чоботенко, Сергей Корнийчук.

Полузащитники: Таллес, Александр Назаренко, Руслан Бабенко, Александр Гуцуляк, Александр Андриевский, Богдан Леднев, Ярослав Караман, Андре Гонсалвес, Евгений Микитюк, Борис Крушинский.

Нападающие: Александр Филиппов, Николай Гайдучик.

Напомним, что первый матч Полесье – Фиорентина состоится уже сегодня, 21 августа, в 21:00, а ответная игра запланирована на 28 августа.

