Полесье объявило о трансфере уже седьмого новичка – юный защитник из Хорватии
18:28 - Читати українською
Защитник Матей Матич официально присоединился к житомирскому Полесью.
Полесье на официальном сайте сообщило о трансфере защитника Матея Матича.
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Контракт с 20-летним хорватом рассчитан на 4 года. Transfermarkt сообщает, что Матич присоединился к Полесью бесплатно, а вообще защитника оценивают в скромные 50 тысяч евро.
Матич является воспитанником хорватской Локомотивы, а в прошлом сезоне отыграл в 6 матчах за основную команду.
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