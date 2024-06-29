Полесье на официальном сайте сообщило о трансфере защитника Матея Матича.

Полесье официально подтвердило трансфер двукратного чемпиона Грузии

Контракт с 20-летним хорватом рассчитан на 4 года. Transfermarkt сообщает, что Матич присоединился к Полесью бесплатно, а вообще защитника оценивают в скромные 50 тысяч евро.

Матич является воспитанником хорватской Локомотивы, а в прошлом сезоне отыграл в 6 матчах за основную команду.

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