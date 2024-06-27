Бразильский защитник Жоао Виалле продолжит карьеру в Полесье, сообщает официальный сайт "зелено-желтых".

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21-летний защитник в статусе свободного агента подписал с командой Имада Ашура контракт сроком на 4 года.

К слову, Виалле – воспитанник Атлетико Паранаэнсе. С января 2024 года выступал за Итуану из бразильской Серии B. В текущем сезоне провел за команду 12 матчей во всех турнирах, без результативных действий. Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

Напомним, по итогам сезона Полесье финишировало на пятой строчке турнирной таблицы УПЛ, впервые в своей истории пробилось в еврокубки и будет представлять Украину в Лиге конференций. Ранее житомирцы уже подписали Руслана Бабенко, Даниила Бескоровайного, Алексея Гуцуляка, грузина Георгия Майсурадзе и боснийца Адмира Бристрича.

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