Украинский защитник Миная Сергей Корнийчук продолжит карьеру в Полесье, сообщает официальный сайт житомирцев.

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19-летний защитник подписал с командой Имада Ашура контракт сроком на 4 года. Сумма компенсации не разглашается, однако Transfermartk рапортует о 100 тысячах евро.

Напомним, Корнийчук – воспитанник волынского футбола. На профессиональном уровне дебютировал за Колос. Выступал также за МФК Металлург. В Минай перешел в феврале 2024 года и успел сыграть 11 матчей, в которых забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 150 тысяч евро.

К слову, ранее Полесье уже подписало Евгения Волынца, Руслана Бабенко, Даниила Бескоровайного, Алексея Гуцуляка, грузина Георгия Майсурадза, бразильца Жоао Виалле, северомакедонца Димитара Трайкова, хорвата Матея Матича и боснийца Адмира Бристрича.

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