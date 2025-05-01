Житомирский клуб решил наперед позаботиться о будущем своих тылов и продолжил сотрудничество с Олегом Кудриком.

Полесье на своем официальном сайте сообщило о подписании нового контракта с голкипером команды Олегом Кудриком.

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Предыдущее соглашение 28-летнего вратаря заканчивалось 30 июня и он мог стать свободным агентом. Новый договор рассчитан на два года.

Напомним, Кудрик – воспитанник Шахтера, где и начал профессиональную карьеру. Отправлялся в аренды в Карпаты и Мариуполь. К Полесью присоединился в январе 2022 года в статусе свободного агента и помог житомирцам выйти в УПЛ и еврокубки. Всего за "волков" сыграл 40 матчей (в 20 играх отстоял "на ноль").

В текущем сезоне в 11 матчах пропустил 7 голов (в 5-ти поединках сохранил свои ворота на замке). Transfermarkt оценивает его в 400 тысяч евро.