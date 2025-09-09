Очередным новичком Полесья стал ганский полузащитник Джамал Акубакар, сообщает пресс-служба "волков".

Сроки и условия соглашения не разглашаются. 28-летний хавбек пока будет выступать за команду U-19.

"Ранее футболист выступал за местный клуб Dansoman Wise XI, где был одним из лидеров середины поля. Юный талант был идентифицирован скаутами Полесья еще в конце 2024 года благодаря налаженной системе поиска в африканском регионе. Впоследствии игрока подробно просмотрели на локальном турнире в Гане, который удалось посетить в феврале 2025 года", – говорится в официальном сообщении клубной академии.

Напомним, Полесье U-19 после 4-х туров идет в турнирной таблице молодежного первенства на десятой строчке, имея в своем активе 4 очка.

