Полесье на своей официальной странице объявило о старте финального этапа конкурса на новую эмблему житомирского клуба.

Генинсон может присоединиться к одному из лидеров УПЛ – у экс-руководителя Черноморца есть еще один козырный вариант

Болельщикам предложили на выбор 7 новых вариантов, которые были отобраны из 128 работ от 110 участников. В голосовании, которое продлится до 15 января 2024 года, участвует и действующая эмблема Полесья (№ 1). Ознакомиться с вариантами и отдать голос за самый достойный можно на отдельной странице по ссылке.

Напомним, футбольная команда в Житомире была основана в 1959 году и существовала под разными названиями до 2005-го. Возрождение состоялось в 2016-м, а исторический выход в УПЛ – в 2023 году. На зимнюю паузу "полесские волки" ушли на третьей строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 32 очка. От лидера – Кривбасса – команда Юрия Калитвинцева отстает на 2 балла.

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