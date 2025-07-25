Несмотря на шквал критики после поражения от Санта-Коломы (1: 2) в Лиге конференций, Полесье имеет достаточно аргументов, чтобы говорить о невезении. Статистика встречи демонстрирует, что команда Руслана Ротаня не только владела инициативой, но и создала больше угроз.

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Как сообщает статистический портал Wyscout, житомиряне владели мячом 54% времени, нанесли 13 ударов против 8 у соперника и имели более высокий показатель ожидаемых голов – 1.04 xG против 0.97. Также показательным является разрыв в количестве передач: 455 у Полесья против 413 у андоррцев.

Полесье чаще прессинговало и искало варианты впереди – об этом свидетельствует количество фолов (16 против 5), количество офсайдов (5 против 3), и 5 поданных угловых против 4. Так, точных ударов в створ было меньше (2 против 4), но игра точно не выглядела односторонней.

Все это наталкивает на простой вывод: результат – болезненный, но не совсем объективный. Полесье, учитывая цифры, как минимум заслужило ничью.

Подтвердить или опровергнуть это команда сможет уже 31 июля в ответном матче в Андорре. Начало встречи – в 21:00.

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