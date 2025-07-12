Украинские клубы продолжают подготовку к новому сезону через товарищеские матчи. Результаты и обзоры – на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Штурм – Полесье – 0:0

ЛНЗ – Полтава – 1:1

Голы: Беннетт, 53 – Мисюра, 40

Полесье спаслось от поражения на последних секундах – новичок житомирцев оформил дебютный гол

ЛНЗ и Полтава расписали боевую ничью на сборах. Полтавчане вышли вперед в конце первого тайма благодаря голу Евгения Мисюры. ЛНЗ отыгрался уже после перерыва - на 53-й минуте счет сравнял Джевисон Беннетт.

Как для ЛНЗ, так и для СК Полтава эта ничья стала уже второй на летних сборах – обе команды до сих пор не терпели поражений в подготовительных матчах.

А вот в поединке между Полесьем и австрийским Штурмом голов болельщики так и не увидели. Это уже шестой спарринг для команды Руслана Ротаня. На сборах Полесье сыграло три матча вничью, одержало две победы и однажды потерпело поражение.

К слову, Штурм в новом сезоне стартует с квалификации Лиги чемпионов, ведь завершил предыдущий чемпионат Австрии на первом месте.

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