В товарищеском матче Академия Пушкаша и Полесье сыграли вничью (1:1). Счет и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Академия Пушкаша – Полесье – 1:1

Голы: Фамее, 20 – Филлипов, 54

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Гости открыли счет на 20-й минуте благодаря голу Фамее. Впрочем, уже во втором тайме, на 54-й минуте, равновесие восстановил Филлипов, когда получил не очень удобную передачу, но удачно развернулся и точно пробил по воротам.

Обе команды продемонстрировали хорошую борьбу, но больше забитых мячей в этом поединке не было. Финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1.

Это уже седьмой спарринг для команды Руслана Ротаня. На сборах Полесье сыграло четыре матча вничью, одержало две победы и однажды потерпело поражение.

Сегодня "волки" проведут еще один поединок – против Ариса. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

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