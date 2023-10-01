Колос и Полесье поделили очки в матче 9-го тура УПЛ. Читайте отчет о поединке Колос – Полесье на "Футбол 24".

Полесье пришло в гости к Колосу – житомиряне имели возможность догнать Шахтер на вершине турнирной таблицы. Впрочем, первый момент создали ковалевцы: Демченко замыкал прострел Болбата, но неудачно. Полесье ответило возможностью Будковского, но Филипп с разворота пробил в защитника. Следующий момент возник лишь под занавес первого тайма – Демченко попытался пробить издали, но не попал в дальний угол.

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Во второй половине Морозко мог вывести Полесье вперед ударом со штрафного, но Фесюн отбил на угловой. Колос ответил дальним ударом Богданова, с которым справился Бойко. Еще один момент у Будковского, но удар головой получился слабым и прямо в руки Фесюну. После этого Полесье провело довольно хаотичную атаку – Колос сумел не пропустить.

На 90-й минуте Полесье едва не воспользовалось ошибкой защиты соперников, но Шастал не успел отдать на кого-то из партнеров и потерял перспективную атаку. Смоляков мощно пробил издали – Монзуль указала на угловой, хотя игроки Колоса вроде бы не задели мяч. В итоге, игра так и завершилась нулями на табло.

Таким образом, Полесье набрало 16 очков и расположилось на четвертой строчке. Колос с 11 пунктами остался девятым.

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