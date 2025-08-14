Житомирское Полесье в рамках трансферного окна предпринимало попытку подписать ангольского вингера Радомьяка Капита, предложив за 23-летнего игрока 1 миллион долларов, сообщает Петр Слонка.

Однако польский клуб отклонил предложение украинского клуба, а сам Капита не спешит покидать Радомьяк. Футболист ориентируется на более выгодную сделку – около 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Капита провел четыре матча на клубном уровне во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами. Transfermarkt оценивает стоимость игрока примерно в 1 миллион евро.

