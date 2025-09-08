Бывший игрок и тренер Динамо Александр Хацкевич близок к назначению в Полесье.

Александр Хацкевич прибыл на базу Полесья, сообщает журналистка Футбол 24 Екатерина Бондаренко, которая присутствует на месте происшествия.

Экс-тренер и игрок Динамо может получить в житомирском клубе должность вице-президента.

Напомним, что Хацкевич возглавлял киевское Динамо с 2017 по 2019 годы. Его последним местом работы было польское Заглембе, которое он покинул в 2024 году.

