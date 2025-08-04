Полесье в твиттере написало: "Необычно будет без Фиорентины в Лиге конференций после того, как узнало, что флорентийцы станут следующим соперником в случае выхода в следующий раунд.

Полесье дерзко отреагировало на результаты жеребьевки следующего раунда Лиги конференций

Однако, такое чувство юмора не понравилось даже украинским болельщикам. Так, "волкам" припомнили непростую победу над Санта-Коломой из Андорры (первая игра завершилась поражением), а также, что стоит сосредоточиться на действующем сопернике – венгерском Пакшу.

К слову, матчи Полесья против Пакша запланированы на 7 и 14 августа. В предыдущем этапе "волки" успешно преодолели второй раунд квалификации Лиги конференций 2025/26, одолев андоррскую Санта-Колому: житомирцы проиграли первый матч 1:2, но мощно взяли реванш во втором – 4:1.

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций – известны потенциальные соперники Шахтера, Полесья и других