Полузащитник Полесья Дмитрий Шастал рассказал о намерении клуба провести поединки за пределами Украины, чтобы поддержать ВСУ в войне с российскими оккупантами.

"Мы приняли очень непростое, но взвешенное решение – бороться с врагом таким образом, который мы можем реализовать наиболее эффективно. Наше футбольное мастерство поможет победить стране, нам удалось договориться о цикле спортивных встреч в разных городах Европы.

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Во время футбольных соревнований мы будем собирать стадионы поддержки, будем доносить подлинную информацию о жестоком захватническом характере войны не только против нашей страны, но и всего демократического мирового сообщества. Все средства и помощь, которые мы сможем собрать, мы срочно направим на нужды защиты Украины. Только вместе мы победим. Слава Украине!", – поделился Шастал в комментарии официальному сайту Полесья.

Напомним, ранее игроки Динамо и Шахтера получили разрешение на выезд из Украины, чтобы принять участие в благотворительных матчах – средства будут переданы на нужды ВСУ.

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