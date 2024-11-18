Полузащитник Полесья Таллес Коста не поможет житомирской команде в течение длительного времени.

Таллес Коста был прооперирован в Киеве – бразильцу провели операцию по коррекции мениска, сообщает ТаТоТаке. Эта проблема беспокоила полузащитника еще со времен выступлений на родине.

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Отмечается, что Таллес сейчас восстанавливается на базе Полесья и вернется в общую группу лишь на зимних сборах. Соответственно, в официальных матчах бразилец поможет только весной.

Добавим, что Таллес Коста провел за Полесье 13 матчей в этом сезоне, записав в свой актив 3 результативные передачи.

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