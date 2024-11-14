Полесье является претендентом на подписание игрока сборной Албании Анди Хадроя, сообщает Panorama Sport.

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По информации источника, между Партизаном, представителями игрока и Полесьем достигнута устная договоренность, и вскоре ожидается подписание официального соглашения.

Отмечается, что сумма трансфера может составлять около 200-250 тысяч евро, что позволит клубу покрыть расходы на зарплату Хадроя, а также средства, потраченные на его приобретение.

Контракт 25-летнего защитника с Партизани действует до 2026 года, однако, вероятно, его пребывание в албанском клубе завершится значительно раньше.

К слову, Анди сыграл за национальную команду Албании в трех матчах. Поединок Лиги наций против сборной Украины в сентябре он провел в запасе, а также попал в заявку на ноябрьские игры, где его команда снова встретится с украинцами 19 числа.

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