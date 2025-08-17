УПЛ, 3-й тур

Полесье (Житомир) – ЛНЗ (Черкассы) – 0:2

Голы: Ноникашвили, 29 (пен.), Оба, 90+1

Усик получил новую роль в Полесье – в клубе официально подтвердили, что он будет на игре против ЛНЗ

Полесье после поражений от Колоса и Пакша встречалось с ЛНЗ в третьем туре чемпионата Украины. На игру даже прибыл Александр Усик, чтобы добавить сил житомирянам в этот непростой момент сезона.

Первый серьезный момент в матче был на 16-й минуте: Роман Дидык прострелил на Шоту Ноникашвили, но грузин не сумел наказать "волков". На 27-й минуте чемпион мира U-20 Даниил Бескоровайный рукой помешал ЛНЗ забить мяч. После просмотра VAR судья назначил пенальти, который Ноникашвили уверенно реализовал.

Николай Гайдучик на 37-й минуте едва не перебросил Ледвия, но вратарь ЛНЗ перевел мяч на угловой едва не получив повреждение.

Бескоровайный после заработанного пенальти в свои ворота уже не вышел на второй тайм – его заменил Сарапий. Также Руслан Ротань выпустил спасать игру героя матчей в еврокубках Бориса Крушинского. Воспитанник Львова оживил игру, но ЛНЗ был ближе ко второму голу, чем Полесье к тому, чтобы сравнять счет.

На 87-й минуте Артур Рябов мог закрывать матч, но Евгений Волынец спас "волков" после дальнего удара.

Филиппов и Гайдучик возглавили нашествие на ворота ЛНЗ, но житомирянам совсем не везло. Финальную точку в игре поставил Проспер Оба в дополнительное время – 2:0 в пользу команды Виталия Пономарева. Для Руслана Ротаня это второе фиаско в УПЛ и третье поражение подряд во всех турнирах.

