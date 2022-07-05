Директор Полесья Владимир Загурский предположил, что житомирский клуб может подняться в элитный дивизион чемпионата Украины.

"Пока что очень сложная финансовая ситуация, в том числе и у клубов Премьер-лиги. Полесье проходит аттестацию для участия в Премьер-лиге.

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Если какая-нибудь команда не сможет принять участие в следующем чемпионате Премьер-лиги, вполне возможно, что Полесье сможет ее заменить", – отметил Загурский в комментарии Суспільне.медіа.

К слову, Полесье на момент досрочного завершения Первой лиги было на 9 строчке первенства.

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