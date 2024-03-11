Ранее стало известно, что Полесье намерено отправить в отставку Юрия Калитвинцева. "Волки" не знают вкуса побед уже в 6 матчах подряд в чемпионате.

Полесье решило немедленно уволить Калитвинцева, – ТаТоТаке

По информации Sport.ua, на его место намерены назначить Патрика ван Леувена. Сейчас он является фаворитом на назначение главным тренером Полесья. Эту информацию подтвердил и Игорь Бурбас, подчеркнув, что ван Леувен является не единственным кандидатом.

Напомним, Калитвинцев возглавил Полесье летом 2021 года и выиграл с командой Первую лигу. Всего во главе житомирян тренер провел 65 матчей, в которых одержал 38 побед и потерпел 15 поражений.

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