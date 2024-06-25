Евгений Морозко и Даниил Чечер в ближайшее время могут пополнить состав Вереса, сообщает BurBuzz.

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Сообщается, что клуб достиг договоренности о полноценном сотрудничестве с Морозко. Вскоре у него завершается контракт с Полесьем, а новый ему не предложили. Кроме того, к Вересу также может присоединиться еще один игрок из Полесья – 19-летний центрбек Даниил Чечер. Ожидается, что его потенциальный трансфер также будет бесплатным.

Важно отметить, что Даниил Чечер – это сын Вячеслава Чечера, который выступал за Кривбасс, донецкий Металлург, Карпаты и Зарю. Также он провел 5 матчей за сборную Украины.

Напомним, что Морозко провел вторую половину прошлого сезона в Вересе на правах аренды и сыграл в 13 матчах, где забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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