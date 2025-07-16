Житомирский клуб вынужден был оперативно реагировать на пертурбации в словацком футболе.

Полесье на своем сайте объявило о смене стадиона, на котором будет проводить домашние матчи Лиги конференций сезона 2025/26.

Полесье презентовало три комплекта формы на сезон-2025/26

В связи с отстранением Дунайской Стреды от участия в еврокубках из-за конфликта интересов (владение Оскаром Вилаги сразу двумя клубами), место в турнире получил другой словацкий клуб – Кошице. Они, свою очередь, будут проводить свой домашний матч второго квалификационного раунда на Košická Futbalová Aréna, которая является для них домашней, в тот же день, на который был запланирован первый поединок житомирцев.

В связи с этим Полесье вынуждено сменить арену для проведения домашних матчей в еврокубках. Новым домашним стадионом "волков" в сезоне 2025/26 станет Štadión Tatran в городе Прешов (Словакия).

Напомним, первый матч на новой арене состоится 24 июля в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Соперником команды Руслана Ротаня будет победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).

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