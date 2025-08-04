Полесье уже имеет представление о своем потенциальном сопернике, который может стать последней преградой на пути к основному этапу Лиги конференций 2025/26.

Сначала Полесье должно преодолеть венгерский Пакш в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Матчи состоятся 7 и 14 августа.

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Если житомирская команда пройдет этот этап, то последним соперником квалификации станет итальянская Фиорентина.

Напомним, Полесье уже успешно преодолело второй раунд квалификации Лиги конференций 2025/26, одолев андоррскую Санта-Колому: житомирцы проиграли первый матч 1:2, но мощно взяли реванш во втором – 4:1.

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