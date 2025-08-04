Фиорентине выпала пара Полесье – Пакш – Ее победитель отправится в Италию. Если житормирская команда выйдет из дуэли с венграми победителями, она поедет не во Флоренцию, а в Реджо-Эмилию. Именно на домашнем стадионе Сассуоло “фиалки” сыграют свои первые еврокубковые матчи в сезоне 2025/26.

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Это решение связано с продолжающимися строительными работами на стадионе Артемио Франки. Таким образом, стадион Мапеи временно станет для команды Стефано Пиоли домашним.

Противостояние Фиорентины с победителем пары Полесье – Пакш запланировано на 7 и 14 августа. Первый матч итальянская команда сыграет в гостях, ответный матч – дома.

На Мапее, домашнем стадионе Сассуоло, часто свои матчи проводит сборная Италии. Также в 2021 году эта арена приняла финал Кубка Италии, в котором Ювентус одолел Аталанту (2:1).

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