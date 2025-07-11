По информации журналиста Игоря Бурбаса, Полесье получит от Атлетико Насьональ 1,5 миллиона долларов за трансфер форварда Факундо Батисты.

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"Первые серьезные деньги, заработанные новым спортдиром. Именно Вячеслав Шевчук, насколько мне известно, непосредственно вел эти переговоры. Продажа игрока стала вынужденной из-за его нежелания возвращаться в Украину", – сообщил Бурбас.

В январе этого года житомирский клуб заплатил за 26-летнего футболиста рекордные для себя 1,8 миллиона евро мексиканскому Некакса. К слову, за Полесье Батиста провел 15 матчей и отметился шестью голами.

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