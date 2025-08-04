В соцсетях житомирский клуб опубликовал сообщение, где иронично отметил: “И лучше бы Карпаты или Кривбасс попали в еврокубки ...”, где разместил фото с резульаттом первого тура УПЛ с Карпатами (2:0).

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Эта реакция появилась на фоне прошлого сезона, когда за место в еврокубках остро боролись Карпаты, Полесье и Кривбасс, и в итоге путевка досталась именно житомирцам. Такой результат, очевидно, не всем пришелся по нраву.

В этом же сезоне в стартовом туре Карпаты проиграли именно Полесью, а Кривбасс потерпел поражение от Колоса со счетом 1:2. В то же время Полесье удачно начало свой еврокубковый путь: во втором раунде квалификации Лиги конференций житомирская команда прошла андоррскую Санта-Колому, уступив в первом матче 1: 2, но уверенно выиграв в ответ со счетом 4: 1.

«Та краще би Карпати/Кривбас вийшов у єврокубки…» pic.twitter.com/oh7BLjFdbB — ФК «Полісся» Житомир (@fcpolissya) August 3, 2025

Карпаты с поражения стартовали в УПЛ, уступив Полесью – отмененный гол, два пенальти и "коварный" VAR