УЕФА 19 июня в своей штаб-картине в Ньоне провел несколько церемоний жеребьевки квалификации клубных турниров Европы. Во втором раунде борьбу начинают Полесье и СК Днепр-1. Соперником житомирян стала Олипия из Любляни, днепряне сыграют с Академией Пушкаша.

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2024/25 – Динамо получило первого соперника

К слову, во время жеребьевки СК Днепр-1 находился среди сеяных команд, поэтому мог получить потенциально более слабого соперника, а у Полесья такой привилегии не было. Матчи второго раунда квалификации Лиги конференций состоятся 25 июля и 1 августа 2024 года.

Полный список команд, с которыми мог сыграть СК Днепр-1:

Шауляй (Литва) – Левадия (Эстония)

Браво (Словения) – Коннас Ки-Номадс (Уэльс)

Академия Пушкаша (Венгрия)

ЦСКА 1948 (Болгария)

Слима Вондерерс (Мальта)

Полный список команд, с которыми могло сыграть Полесье:

ВВС (Финляндия) – Жальгирис (Литва)

Рига (Латвия)

Олимпия Любляна (Словения)

ДАК 1904 (Словакия)

Баник Острава (Чехия)