Полесье и СК Днепр-1 получили первых соперников в еврокубках – результаты жеребьевки Лиги конференций
Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют СК Днепр-1 и Полесье.
УЕФА 19 июня в своей штаб-картине в Ньоне провел несколько церемоний жеребьевки квалификации клубных турниров Европы. Во втором раунде борьбу начинают Полесье и СК Днепр-1. Соперником житомирян стала Олипия из Любляни, днепряне сыграют с Академией Пушкаша.
Результаты жеребьевки Лиги чемпионов 2024/25 – Динамо получило первого соперника
К слову, во время жеребьевки СК Днепр-1 находился среди сеяных команд, поэтому мог получить потенциально более слабого соперника, а у Полесья такой привилегии не было. Матчи второго раунда квалификации Лиги конференций состоятся 25 июля и 1 августа 2024 года.
Полный список команд, с которыми мог сыграть СК Днепр-1:
Шауляй (Литва) – Левадия (Эстония)
Браво (Словения) – Коннас Ки-Номадс (Уэльс)
Академия Пушкаша (Венгрия)
ЦСКА 1948 (Болгария)
Слима Вондерерс (Мальта)
Полный список команд, с которыми могло сыграть Полесье:
ВВС (Финляндия) – Жальгирис (Литва)
Рига (Латвия)
Олимпия Любляна (Словения)
ДАК 1904 (Словакия)
Баник Острава (Чехия)