"Честно говоря, первый круг выглядит намного сложнее, чем второй. Не знаю почему, у нас есть 4 подряд выездные игры в календаре. Я не смотрел календарь остальных, но, думаю, у всех так.

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Понимаю, что все сделано для наших представителей в еврокубках, чтобы они на первые матчи не очень далеко ездили, чтобы играли на Западной Украине. Это нормально, потому что переезды, дороги – это очень тяжело.

В целом я считаю, что нужно помогать клубам, которые играют сейчас в еврокубках, представляют Украину, потому что нам нужно эти баллы набирать. Они должны хорошо играть, чтобы после следующих чемпионатов мы имели немного больше представителей, чтобы мы подниматься в рейтинге. Сейчас эта логистика очень-очень тяжелая.

Начинаем чемпионат с Полесья, потом Шахтер – наверное, эти два клуба будут вести борьбу за чемпионство. Полесье очень много об этом говорит сейчас, и футболисты поверили в это, я так вижу – дают интервью, что житомирцы может бороться за чемпионство.

Плюс тренерский штаб, который пришел в Полесье, в прошлом сезоне боролся за чемпионство. Да, немного остановились во Львове на этом, но, думаю, что это опытный тренерский штаб, они пришли в более состоятельный клуб, финансово сильный. Видим уже очень качественные точечные трансферы. Поэтому эта команда точно будет бороться за первые места.

Так же и следующий матч. Шахтер – очень серьезный соперник, который очень изменился после прошлого сезона. В целом считаю, что чемпионат станет еще более ровным. Видим, насколько активным на трансферном рынке был Кривбасс, какое большое количество иностранцев туда пришло.

Смена тренерского штаба в Кривбассе, в Заре, в ЛНЗ. Видим, насколько ЛНЗ агрессивен на трансферном рынке. Возможно, они и не будут говорить, что будут бороться за еврокубки, но с таким усилением они должны это делать – думаю, их будут на это нацеливать. Поэтому состав игроков, которые будут бороться за еврокубки, в этом сезоне увеличится.

Я уверен, что если та же Александрия сохранит состав, который у них остался, они будут также серьезной силой. Верес также был очень агрессивен на трансферном рынке. Мы помним, каким сильным коллективом они были в прошлом сезоне.

Колос – да, будет играть по большей части вторым номером, но они будут набирать зачетные баллы, я уверен. Я думаю, что Металлист 1925 сразу ворвется в эту первую когорту, потому что такое трансферное окно, как они провели в этом сезоне, наверное, никто не проводил.

Поэтому календарь вызывает некоторые сомнения, но я, честно, не смотрел остальные команды, какие у них календари. Уверен, что это сделано для наших представителей в Европе, поэтому с пониманием к этому относимся, будем от игры к игре работать и не учитывать эти вещи", – рассказал Лупашко в интервью пресс-службе Карпат.

Напомним, львовяне сыграют против Полесья в воскресенье, 3-го августа. Начало игры в 18:00 по киевскому времени.

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