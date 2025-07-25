Последние 10 матчей команд УПЛ (кроме Динамо и Шахтера) завершились с нулем очков для таблицы коэффициентов УЕФА.

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Эту антирекордную серию довершили Полесье с Александрией, которые не смогли обыграть соперников в квалификации Лиги конференций. "Горожане" уступили сербскому партизану 0:2, а Александрия проиграла 1:2 третьему месту из чемпионата Андоры Санта Коломе.

В общем эту десятку матчей позора сформировали Кривбасс с четырьмя поражениями, Полесье – три, СК Днепр-1 дважды не вышел на поле (технические поражения), а Александрия уступила в своем евродебюте сезона. Общий итог – 0 очков за 10 матчей.

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