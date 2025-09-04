Футболист киевского Динамо Максим Брагару может перейти в Полесье.

Отсутствие Максима Брагара в динамовской заявке на Лигу конференций имеет конкретные причины и последствия, сообщает ТаТоТаке.

После приобретения Шолы Огунданы Брагару остался без перспектив в команде Александра Шовковского и начал искать новый клуб.

Быстрее всех в этой ситуации сориентировалось Полесье. Договоренность о полноценном трансфере или аренде Брагару в Житомир уже достигнута на уровне руководства обоих клубов. В ближайшее время стоит ожидать официальной презентации 23-летнего игрока.

Напомним, что Брагару этим летом участвовал в Евро U-21 в составе сборной Украины. В его активе 2 гола на стадии группового этапа.

