Полесье готово продать игрока сборной Украины – его контракт завершается в конце сезона
Вингер житомирян Алексей Гуцуляк может покинуть клуб.
Полесье серьезно рассматривает уход лидера команды Алексея Гуцуляка, сообщает журналист Игорь Цыганик. Контракт игрока с "волками" истекает летом 2026 года, поэтому руководство клуба готово отпустить Гуцуляка, чтобы получить финансовую компенсацию.
Алексей Гуцуляк выступает за Полесье с июня 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
К слову, сейчас Полесье занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Руслана Ротаня набрали 3 очка в трех турах чемпионата.
