Полесье серьезно рассматривает уход лидера команды Алексея Гуцуляка, сообщает журналист Игорь Цыганик. Контракт игрока с "волками" истекает летом 2026 года, поэтому руководство клуба готово отпустить Гуцуляка, чтобы получить финансовую компенсацию.

Маркевич разнес украинские клубы за фиаско в еврокубках: "Просто отбывают номер на поле"

Алексей Гуцуляк выступает за Полесье с июня 2024 года. В текущем сезоне полузащитник провел восемь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

К слову, сейчас Полесье занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Руслана Ротаня набрали 3 очка в трех турах чемпионата.

Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье – автогол Кудрика, неназначенный пенальти, красная экс-игрока ПСЖ